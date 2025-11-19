Mark Zuckerberg kann aufatmen: Ein US-Gericht hat entschieden, dass sein Konzern Instagram und Whatsapp behalten darf. Doch die Debatte um die Marktmacht von Meta ist damit längst nicht vorbei. Die US-Regierung ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, die Abtrennung von Instagram und Whatsapp vom Facebook-Konzern Meta zu erzwingen. Der Richter am Bezirksgericht in der Hauptstadt Washington entschied, dass die Handelsbehörde FTC ihren Monopolvorwurf ...

