FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch wenig verändert. Die Anleger warten auf wichtige US-Konjunkturdaten und damit auf Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 128,74 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,70 Prozent.

Die US-Notenbank Fed hat deutlich gemacht, dass sie ihre künftigen Zinsentscheidungen von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig macht. Daher stehen Wirtschaftsdaten aus den USA besonders im Fokus, vor allem der US-Arbeitsmarktbericht, der am Donnerstag erwartet wird.

Während der Markt auf wichtige Datenveröffentlichungen wartet, verfolgen Marktteilnehmer zudem das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed von Mitte September, heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Nach Einschätzung der Helaba-Experten dürfte aus dem Protokoll hervorgehen, dass ein Teil der Fed-Mitglieder weitere Zinssenkungen befürwortet.

Zuletzt sind an den Finanzmärkten Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der Fed im Dezember aufgekommen. Nachdem es mit den Renditen für Staatsanleihen in der vergangenen Woche noch aufwärts gegangen war, haben sie sich zuletzt wieder stabilisiert.

Generell zeigten sich die Anleger an den Finanzmärkten zur Wochenmitte eher vorsichtig. Sie warten auch auf die Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia, die starke Kursbewegungen auslösen könnten. Die Bilanz von Nvidia wird an den Märkten als Gradmesser für das Boomthema Künstliche Intelligenz gesehen./jkr/la/mis