© Foto: DALL*E

Nvidia könnte am Mittwoch das heftigste Earnings-Beben seiner Geschichte auslösen. Optionen signalisieren 7 Prozent Ausschlag - genug, um Schockwellen durch 10 Billionen US-Dollar an KI-Positionen zu jagen.Nvidia steht vor einem der bedeutendsten Ereignisse des Jahres: Die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss erwartet werden, könnten laut Optionsmarkt eine Marktwertschwankung von rund 320 Milliarden US-Dollar auslösen - mehr als jeder Earnings-Move in der Unternehmensgeschichte. Die implizite Bewegung liegt bei etwa 7 Prozent in beide Richtungen, womit die Prognose über dem Rekordanstieg von 276 Milliarden US-Dollar im Februar …