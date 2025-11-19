Palantir und PwC vertiefen ihre Partnerschaft mit einem mehrjährigen Millioneninvestment und treiben gemeinsam die KI-Transformation in Großbritannien voran.PwC und Palantir vertiefen ihre strategische Partnerschaft und unterlegen sie mit einem mehrjährigen Millioneninvestment von PwC. Beide Unternehmen wollen als bevorzugte Partner in Großbritannien enger zusammenarbeiten, um anspruchsvolle Daten- und KI-Lösungen für Wirtschaft und Staat zu entwickeln. Die Allianz zählt zu den bedeutendsten Dienstleistungsbeziehungen von Palantir und basiert laut beiden Unternehmen auf Vertrauen, Innovationskraft und hoher Umsetzungsgeschwindigkeit. Erfolge als Basis für den Ausbau Die neue Vereinbarung …

