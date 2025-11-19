Rheinmetalls CMD 2025 untermauerte unsere Einschätzung. Das Management hat die Messlatte höher gelegt, mit einer Umsatzambition von 50 Mrd. EUR bis 2030 (einschließlich ca. 1 Mrd. EUR p.a. durch M&A), gestützt durch EBIT-Margen von über 20 % und einer Cash Conversion von über 50 %. Dies verwandelt die Growth Story in einen skalierbaren Cash-Compounder. Die Präsenz des Unternehmens in den Bereichen Land, Luft, Weltraum und neuerdings Marine, kombiniert mit erweiterten softwarebasierten Verteidigungsfähigkeiten, unterstützt ein Wachstum in allen Sektoren und strukturell höhere Sichtbarkeit im Vergleich zu Wettbewerbern, einschließlich dem ähnlich bewerteten Hensoldt. Da die Unternehmensstory mit soliden Margen intakt bleibt, bleibt Rheinmetall neben TKMS unser Top-Pick im deutschen Verteidigungssektor. Das Kursziel bleibt unverändert bei 2.400 EUR. Kaufen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag





© 2025 mwb research