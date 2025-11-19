Die Deutsche Telekom-Aktie befindet sich seit dem Hoch im März in einem langfristigen Abwärtstrend. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 27,20 €; damit beträgt der Kursverlust seit März rund -24%. Was ist weiterhin zu erwarten? Negatives Momentum an den Börsen belastet Die Aktienkurse wurden zuletzt sehr stark getrieben von den Tech-Werten sowie den Rüstungswerten. Besonders die KI-Erwartungen trieben die Kurse der US-Tech-Giganten ...

