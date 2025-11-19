FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 210 (218) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 160 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 180 (195) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 530 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 470 (430) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 9670 (8970) PENCE - 'MP' - CITIGROUP CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1570 (1600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1900 (1960) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 13900 (12300) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BODYCOTE PLC TARGET TO 835 (860) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 6000 (5400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3500 (3250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3600 (3350) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 290 (356) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3100 (3050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 3500 (3350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 760 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 6200 (6000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 370 (350) PENCE - 'SELL'
