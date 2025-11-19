Anzeige
Mittwoch, 19.11.2025
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
Xetra
19.11.25 | 10:57
1,660 Euro
+1,34 % +0,022
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
19.11.2025 11:27 Uhr
PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: erhöht das Volumen des Aktienrückkaufprogramms 2025 auf 2,5 Mio. Aktien

DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: erhöht das Volumen des Aktienrückkaufprogramms 2025 auf 2,5 Mio. Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

7C Solarparken AG: erhöht das Volumen des Aktienrückkaufprogramms 2025 auf 2,5 Mio. Aktien

Bayreuth (pta000/19.11.2025/10:55 UTC+1)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG, Bayreuth, (ISIN DE000A11QW68, WKN A11QW6) hat am 19. November 2025 auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, die Anzahl der eigenen Aktien, die im Rahmen des am 3. April 2025 beschlossenen und am 11. August 2025 abgeänderten Aktienrückkaufprogramms über die Börse zurückgekauft werden sollen, zu erhöhen. Die Anzahl der eigenen Aktien, welche zurückgekauft werden sollen, wird nunmehr auf bis zu 2.500.000 Aktien erhöht. Der Maximalpreis bleibt unverändert auf höchstens EUR 1,85 je Aktie.

Weitere Einzelheiten des Aktienrückkaufprogramms, welches über die Börse abgewickelt wird, können unter der Rubrik "Aktienrückkaufprogramm 2025" auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.solarparken.com abgerufen werden.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763546100782 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 04:55 ET (09:55 GMT)

© 2025 Dow Jones News
