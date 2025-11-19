DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: erhöht das Volumen des Aktienrückkaufprogramms 2025 auf 2,5 Mio. Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

7C Solarparken AG: erhöht das Volumen des Aktienrückkaufprogramms 2025 auf 2,5 Mio. Aktien

Bayreuth (pta000/19.11.2025/10:55 UTC+1)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG, Bayreuth, (ISIN DE000A11QW68, WKN A11QW6) hat am 19. November 2025 auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, die Anzahl der eigenen Aktien, die im Rahmen des am 3. April 2025 beschlossenen und am 11. August 2025 abgeänderten Aktienrückkaufprogramms über die Börse zurückgekauft werden sollen, zu erhöhen. Die Anzahl der eigenen Aktien, welche zurückgekauft werden sollen, wird nunmehr auf bis zu 2.500.000 Aktien erhöht. Der Maximalpreis bleibt unverändert auf höchstens EUR 1,85 je Aktie.

Weitere Einzelheiten des Aktienrückkaufprogramms, welches über die Börse abgewickelt wird, können unter der Rubrik "Aktienrückkaufprogramm 2025" auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.solarparken.com abgerufen werden.

Aussender: 7C Solarparken AG
ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie)

