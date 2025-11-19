Zugegeben: Um den Jahreswechsel herum, wo DER AKTIONÄR die Aktie von Arrowhead Pharmaceuticals als Favorit für 2025 ins Rennen geschickt hat, war nicht das beste Timing. Im Frühjahr, auch bedingt durch die erratische Zollpolitik von Donald Trump, wurde die Aktie kurzzeitig zu einstelligen Dollar-Notierungen gehandelt. Inzwischen zahlen Anleger wieder gut 40 Dollar je Arrowhead-Aktie.Frischen Schwung konnte der Biotech-Titel am Dienstag erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat mit Redemplo (Plozasiran) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
