Zürich - An der Schweizer Börse dominiert zur Wochenmitte die Vorsicht. Denn das weitere Schicksal der Aktienmärkte hängt an den Geschäftszahlen des KI-Riesen Nvidia, die aber erst am Abend nach US-Schluss veröffentlicht werden. Mit dem immer kritischeren Blick auf die Bewertungen der KI-Aktien sind die Zahlen des Chipherstellers ein Schlüssel für die weitere Entwicklung, sagen Experten. Vor Nvidia dürfte zunächst noch das Fed-Sitzungsprotokoll aufmerksame ...

