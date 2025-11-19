Das KI-Startup Anthropic ist strategische Partnerschaften mit Nvidia und Microsoft eingegangen. Die Big-Tech-Unternehmen investieren in den Claude-Hersteller, dessen Marktwert dadurch jetzt laut internen Quellen enorm ansteigt. Seit der Gründung 2021 haben zahlreiche Unternehmen in die KI-Entwicklung von Anthropic investiert. Dazu zählen etwa Google und Amazon, die mehrere Millionen in das Startup gesteckt haben. Jetzt darf sich Anthropic über die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.