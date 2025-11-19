Das KI-Startup Anthropic ist strategische Partnerschaften mit Nvidia und Microsoft eingegangen. Die Big-Tech-Unternehmen investieren in den Claude-Hersteller, dessen Marktwert dadurch jetzt laut internen Quellen enorm ansteigt. Seit der Gründung 2021 haben zahlreiche Unternehmen in die KI-Entwicklung von Anthropic investiert. Dazu zählen etwa Google und Amazon, die mehrere Millionen in das Startup gesteckt haben. Jetzt darf sich Anthropic über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n