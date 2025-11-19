Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia scheint die Sache bereits entschieden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Erwartungen übertroffen werden, liegt bei 92 Prozent. Doch die Messlatte für heute Abend nach US-Börsenschluss liegt in schwindelerregender Höhe.Die Konsensschätzungen der Wall Street sind bereits ambitioniert (DER AKTIONÄR berichtete). Wichtiger als die Zahlen selbst dürfte jedoch die Prognose für das vierte Quartal werden. Hier liegt die Erwartung für den Umsatz bei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.