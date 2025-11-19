© Foto: Juan Vega - EUROPA PRESS

Bayer hat die Marktzulassung für Lynkuet zur Behandlung von Hitzewallungen in den Wechseljahren erhalten. Das nicht-hormonelle Medikament soll für das Unternehmen ein Blockbuster werden.Der deutsche Pharmakonzern Bayer hat von der Europäischen Kommission die Marktzulassung für Lynkuet erhalten. Lynkuet wird zur Behandlung von moderaten bis schweren Hitzewallungen, die mit den Wechseljahren verbunden sind oder die durch eine Hormontherapie in Zusammenhang mit Brustkrebs verursacht werden, verabreicht. Bei Lynkuet handelt es sich um eine nicht-hormonelle Therapie, die einmal täglich eingenommen wird. Der Wirkstoff beeinflusst das Zentrum für die Temperaturregulierung im Gehirn, das für die …