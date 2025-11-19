Der Airbus-Kurs steht aktuell bei 203 Euro und bewegt sich damit in einem Spannungsfeld aus starken operativen Impulsen, neuen Milliardenaufträgen und wachsenden geopolitischen Unsicherheiten. Während Anleger die beeindruckende Orderdynamik feiern, rücken auch strukturelle Herausforderungen in den Fokus, die 2026 zum entscheidenden Jahr für den Konzern machen könnten.Historischer Auftragsboom im Schmalrumpf-Segment Airbus erlebt derzeit eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de