SQM steigert Gewinn und Absatz deutlich. Steigende Lithiumpreise, globale Nachfrage und sinkende Lagerbestände treiben den Markt. Doch Versorgungsrisiken könnten den Trend schon bald weiter verschärfen.Der chilenische Lithiumproduzent SQM hat im dritten Quartal einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt. Das Unternehmen meldete ein Plus von 35,8 Prozent und profitierte dabei von einem deutlich verbesserten Preisumfeld. Für das kommende Jahr erwartet SQM einen globalen Nachfrageanstieg von 20 Prozent. Der Umsatz legte im Quartal um 8,9 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar zu, nach 1,08 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Als weltweit größter Lieferant von Lithium aus Sole-Lagerstätten …

