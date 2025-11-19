Nvidia-Zahlen | Plug Power stürzt ab, SQM verdient mehr & Mercedes schenkt endlich um
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Nvidia-Zahlen | Plug Power stürzt ab, SQM verdient mehr & Mercedes schenkt endlich um
|11:46
|Mercedes-Benz verabschiedet sich laut Bericht von seiner Luxus-Strategie
|11:26
|Mercedes-Benz: Das stille Ende der Luxusstrategie
|11:25
|Comeback der A-Klasse? Mercedes verabschiedet sich vom Luxusimage - und will sich allen Preisklassen öffnen
|11:23
|Mercedes-Benz verabschiedet sich von Luxusstrategie - Konzernchef stellt neuen Plan auf: Mercedes-Benz ...
|12:31
|Is This Underrated Artificial Intelligence (AI) Infrastructure Stock the Next Nvidia?
|12:31
|If You'd Invested $1,500 in Nvidia Stock 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today
|12:29
|Sterling eases after UK inflation, dollar rises ahead of Nvidia results
|12:25
|Alle warten auf Nvidia
|12:21
|maydornsmeinung: Nvidia, Strategy, DroneShield, Xpeng, Baidu, JinkoSolar, Standard Lithium, Li-FT
|Die große Frage: Fällt die Jahresendrallye dieses Mal aus? Der November ist bisher schwach, aber Alfred sieht eher eine Korrektur im Aufwärtstrend als den Beginn eines Crashs - trotz starker Rückgänge...
|11:54
|Nvidia-Zahlen | Plug Power stürzt ab, SQM verdient mehr & Mercedes schenkt endlich um
|10:43
|Plug Power platziert Wandelanleihe - Aktie bricht ein
|09:02
|PLUG POWER INC stürzt brutal ab - Panik greift um sich!
|08:45
|Nur noch tiefer: Die Plug-Power-Aktie bricht um 21 Prozent ein
|© Foto: Dall-EPlug Power rutscht nach der einer neuen Platzierung von Wandelanleihen zweistellig ab. Anleger zweifeln an Finanzierungsstrategie des Unternehmens.Die Plug Power-Aktie brach am Dienstag...
|08:30
|Plug Power-Aktie entfacht neue Spekulationen - die kommenden Tage könnten entscheidend werden!
|12:23
|Lithiumpreise ziehen an: SQM steigert Gewinn explosionsartig - ist das erst der Anfang?
|© Foto: Rodrigo Abd/APSQM steigert Gewinn und Absatz deutlich. Steigende Lithiumpreise, globale Nachfrage und sinkende Lagerbestände treiben den Markt. Doch Versorgungsrisiken könnten den Trend schon...
|11:54
|Nvidia-Zahlen | Plug Power stürzt ab, SQM verdient mehr & Mercedes schenkt endlich um
|08:36
|SQM posts 36% profit surge as lithium prices improve; sees 20% global demand growth in 2025
|02:41
|CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC - 6-K, Report of foreign issuer
|Mo
|Sociedad Quimica y Minera de Chile Q3 2025 Earnings Preview
|MERCEDES-BENZ GROUP AG
|56,75
|+0,39 %
|NVIDIA CORPORATION
|157,90
|+0,70 %
|PLUG POWER INC
|1,528
|-17,49 %
|SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA ADR
|52,00
|+1,17 %