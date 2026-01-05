Der Fertigungsriese Hon Hai (Foxconn) hat zum Jahresauftakt 2026 Rekordzahlen vorgelegt und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Mit einem Quartalsumsatz von 2,6 Billionen NT$ (ca. 82,6 Mrd. US-Dollar) verzeichnete das Unternehmen im vierten Quartal 2025 ein Plus von 22 % im Vergleich zum Vorjahr. Getrieben wurde dieses Ergebnis maßgeblich durch den rasanten Ausbau globaler KI-Rechenzentren, in denen Hon Hai als zentraler Montagepartner für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
