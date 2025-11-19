Das Gericht der Europäischen Union stuft Amazon als "sehr große Online-Plattform" ein. Damit unterliegt der Händler strengeren Regeln. Was das bedeutet und welcher Ausweg Amazon noch bleibt. Amazon muss nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union als "sehr große Online-Plattform" verschärfte Regeln in der EU beachten. Das Gericht in Luxemburg wies eine Klage des weltgrößten Online-Händlers gegen die entsprechende Einstufung durch die EU-Kommission ...Den vollständigen Artikel lesen ...
