Das Schweizer Analyseunternehmen Pexapark registrierte im Oktober 30 Stromabnahmeverträge in Europa mit einer Gesamtleistung von 2,06 Gigawatt. Das ist das höchste monatliche Volumen, das bisher in diesem Jahr gemeldet wurde. Von pv magazine International Laut der neuesten Analyse des Schweizer Forschungsunternehmens für erneuerbare Energien Pexapark unterzeichneten europäische Entwickler im Oktober 30 Stromabnahmeverträge (PPA) mit einer Gesamtkapazität von rund 2,06 Gigawatt. Das Ergebnis ist das höchste monatliche Volumen, das bisher im Jahr 2025 gemeldet wurde. Höher lag die Zahl zuletzt im ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.