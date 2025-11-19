Das Schweizer Analyseunternehmen Pexapark registrierte im Oktober 30 Stromabnahmeverträge in Europa mit einer Gesamtleistung von 2,06 Gigawatt. Das ist das höchste monatliche Volumen, das bisher in diesem Jahr gemeldet wurde. Von pv magazine International Laut der neuesten Analyse des Schweizer Forschungsunternehmens für erneuerbare Energien Pexapark unterzeichneten europäische Entwickler im Oktober 30 Stromabnahmeverträge (PPA) mit einer Gesamtkapazität von rund 2,06 Gigawatt. Das Ergebnis ist das höchste monatliche Volumen, das bisher im Jahr 2025 gemeldet wurde. Höher lag die Zahl zuletzt im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
