NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros sei eröffnet, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch zur US-Medien- und Telekombranche. Unverbindliche Gebote in einer ersten Runde seien in wenigen Tagen zu erwarten. Mindestens drei Unternehmen dürften wohl mitbieten: Paramount Skydance, Netflix und Comcast. Paramount habe das größte Interesse und sei finanziell und regulatorisch am besten aufgestellt. Netflix stehe besser da als Comcast, sei allerdings regulatorischen Risiken ausgesetzt./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC



ISIN: US64110L1061





