Hannover (ots) -- Von Wolken und Wellen: Ein Flug- und ein Schiffskapitän erzählen, was sie antreibt und verbindet- Vielseitig: Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl zwischen Reitplatz und Rampenlicht- "Kim & Klaus": Warum Camping keine Option ist- Watt für die Kleinen: Einblicke in den TUI Kids Club Wangerland- Flugbegleiter mit Bienenherz: Daniel Stecher über seine Leidenschaft - die familiengeführte ImkereiAbheben, eintauchen, loslassen - das neue TUI Flyjournal ist da. Ab sofort nimmt die neuste Ausgabe des Bordmagazins die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise zu den schönsten Urlaubszielen und liefert Einblicke in viele Stories rund um die TUI. Im exklusiven Interview spricht Nico Santos über seine Wurzeln auf Mallorca und wie er im Robinson Cala Serena als Entertainer erstmals auf der Bühne stand. In "Captain meets Captain" treffen Himmel und Meer aufeinander und Flugbegleiter Daniel zeigt, wie vielseitig die TUI fly Crews am Boden sind. Zudem dürfen sich Urlauberinnen und Urlauber auf Reisetipps für den kommenden Sommer freuen, sei es der neue TUI Kids Club Wangerland an der Nordsee oder der Robinson Maldives."Unser Flyjournal ist wie eine Reise selbst - bunt, überraschend und voller Geschichten, die inspirieren. Ob Nico Santos, Jessica von Bredow-Werndl oder Klaus Wowereit, ob Mallorca, Nordsee oder das Skiparadies Sälen im hohen schwedischen Norden: das Bordmagazin erzählt von Menschen, Orten und Momenten, die Lust machen, Neues zu entdecken - über den Wolken und darüber hinaus", sagt Aage Dünhaupt, bei TUI verantwortlich für das Bordmagazin."Mallorca ist mein Zuhause, und doch entdecke ich es immer wieder neu", sagt Popstar Nico Santos im exklusiven Interview dort, wo alles begann: im Robinson Cala Serena. Zwischen Kindheitserinnerungen, geheimen Lieblingsbuchten und großen Zukunftsplänen erzählt er, warum kein anderer Ort für ihn so besonders ist. Der Musiker beschreibt seine Heimatinsel als perfekte Mischung aus Natur, Kultur und urbanem Leben - einen Ort, den er immer wieder neu entdeckt. Sein Reiseverhalten hat sich verändert: Heute stehen Erholung mit der Familie, gutes Essen und Schnorcheln im Mittelpunkt. Außerdem verrät er, wo er seine Songs schreibt, wohin ihn sein Fernweh zieht - und was Fans von seiner Arena-Tour 2026 erwarten dürfen.Wenn sich ein TUI fly Pilot und ein Kreuzfahrtkapitän auf Mallorca treffen, prallen Himmel und Meer aufeinander - und zeigen überraschende Parallelen. Flugkapitän Sascha von TUI fly und Schiffskapitän Jan von der Mein Schiff Relax verdeutlichen im Gespräch, wie ähnlich ihre Berufe trotz aller Unterschiede sind. Beide leben Verantwortung, Teamgeist und Abenteuerlust, ob in 10.000 Metern Höhe oder mitten auf dem Ozean. Im Bordmagazin lesen TUI-Gäste die Geschichte zweier Männer, die ihren Kindheitstraum verwirklicht haben und damit zeigen, wie faszinierend Reisen sein kann.Im gemeinsamen Podcast mit Talkshow-Profi Kim Fisher und dem ehemaligen Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit trifft Schlagfertigkeit auf Berliner Schnauze. Es wird laut, ehrlich und urkomisch. In "Kim & Klaus" reden die beiden über Politik, Promis und das pralle Leben - mit Witz, Herz und Wortduellen, die begeistern. Im Interview verraten sie, warum sie sich auch mal gegenseitig in die Parade fahren, welche Gäste sie am meisten überraschen - und weshalb Camping mit Klaus wohl für immer ein Traum bleibt.Erst kürzlich wurde TUI Airline erneut zur beliebtesten Ferien-Fluggesellschaft Europas ausgezeichnet. Mit wie viel Herzblut die Crews täglich arbeiten, stellt TUI fly Flugbegleiter Daniel Stecher in dieser Ausgabe eindrucksvoll unter Beweis. Seit über 20 Jahren sorgt er über den Wolken für gute Stimmung - und am Boden für süßen Honig. Gemeinsam mit seiner Familie führt er das traditionsreiche Schloßwald-Bienengut bei Schwäbisch Hall. Im Bordmagazin erzählt Daniel, was er von seinen Bienen fürs Leben gelernt hat, wie Teamgeist im Bienenstock funktioniert - und warum ihn die Arbeit mit Millionen von Bienen mindestens so sehr erfüllt wie ein Flug in den Süden.Entdecken Sie das neue Flyjournal hier (https://tui2025-2026.skillme.de/).Diese Meldung und Bilder finden Sie auch im Newsroom unter www.tuigroup.com.Pressekontakt:Jakob Märtens, presse@tui.deOriginal-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31717/6161910