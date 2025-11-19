hier

Im Ergebnis des CMDs sollten in den nächsten Tagen mehrere positive Analystenkommentare folgen mit einer Anhebung von Umsatz- und Gewinntaxen Richtung 2030. Der Konzern peilt für 2030 rund 50 Mrd. € Umsatz an, was einer Verfünffachung gegenüber 2024 (9,8 Mrd. €) entspräche. Dazu kommt erstmals ein klares Profitziel von mehr als 20 % operativer Marge. Die Guidance basiert auf der neuen Segmentstruktur, berücksichtigt potenzielle Übernahmen, schließt aber US-Aufträge aus. Letzterer Aspekt bietet einen weiteren Hebel, der im Konsens bislang nicht berücksichtigt ist. Operativ ist die Story intakt. Was bedeutet das in der Hochrechnung bis 2030, wenn die Ziele aufgehen? Etwa 160 € Gewinn je Aktie. Das wäre KGV 10,75. Einen neuerlichen Test der 2.000-€-Marke wollen wir nicht ausschließen. Allerdings kann innerhalb von 5 Jahren auch noch viel passieren. Die Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent