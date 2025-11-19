Die Aktie von BP präsentiert sich in einem zuletzt etwas rauer gewordenen Börsenumfeld relativ robust. Allerdings könnten die schwächelnden Preise für Öl und Gas das Konzernergebnis des britischen Energieriesen allmählich belasten. So fallen heute erneut die Preise für Brent- und WTI-Öl. Der Grund sind steigende US-Ölreserven.Laut API legten die Lagerbestände zuletzt um 4,4 Millionen Barrel zu. Am Nachmittag folgen die offiziellen Regierungsdaten. Zusätzlich richtet sich der Blick der Marktteilnehmer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.