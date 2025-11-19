Die LEAG Clean Power GmbH startet am Standort Boxberg ein Batteriespeicherprojekt im Gigawatt-Maßstab. Der Speicher soll erneuerbare Energien besser ins Netz integrieren und die Stromversorgung stabilisieren. Giga-Batteriespeicher Boxberg: 400 MW Leistung, 1.600 MWh KapazitätLEAG Clean Power hat einen Liefer- und EPC-Vertrag mit der HyperStrong International (Germany) GmbH unterzeichnet. Der teilweise rückgebaute Kraftwerksstandort Boxberg in Sachsen wird dafür umgenutzt: Auf rund sechs Hektar soll ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.