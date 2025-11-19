Die LEAG Clean Power GmbH startet am Standort Boxberg ein Batteriespeicherprojekt im Gigawatt-Maßstab. Der Speicher soll erneuerbare Energien besser ins Netz integrieren und die Stromversorgung stabilisieren. Giga-Batteriespeicher Boxberg: 400 MW Leistung, 1.600 MWh KapazitätLEAG Clean Power hat einen Liefer- und EPC-Vertrag mit der HyperStrong International (Germany) GmbH unterzeichnet. Der teilweise rückgebaute Kraftwerksstandort Boxberg in Sachsen wird dafür umgenutzt: Auf rund sechs Hektar soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver