© Foto: Swen Pförtner - dpa

Der Prothesenhersteller Ottobock blickt nach dem erfolgreichen Börsengang zuversichtlich in die Zukunft. Jetzt nehmen namhafte Analysten die Aktie unter die Lupe.Seit dem Börsengang am 09.10. haben die Aktien von Ottobock bereits um 12 Prozent zugelegt. Der Konzern ist vor allem für seine Prothesen und technische Unterstützung der Paralympics bekannt. Laut eigenen Angaben ist das Unternehmen Weltmarktführer im Bereich Prothetik. Der Börsenneuling hat letzten Donnerstag seine Geschäftszahlen veröffentlicht, die für zusätzlichen Auftrieb der Anteilsscheine sorgten. Denn der Konzerngewinn konnte um 81,3 Prozent auf 118,7 Millionen Euro gesteigert werden. …