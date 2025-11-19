Mit Ottobock ist im Oktober einer der größeren Börsengänge in Europa in Frankfurt über die Bühne gegangen. In dieser Handelswoche melden sich die ersten Analysten zu Wort, die den Börsenneuling frisch unter die Lupe genommen haben. Das Gros der Experten zieht ein positives Fazit. Die Ottobock-Aktie steigt daraufhin auf ein Rekordhoch.Jefferies rät in der Ersteinschätzung zum Kauf mit einem Kursziel von 84 Euro. Der Rollstuhlspezialist spiele eine globale Führungsrolle im Bereich Bionik, schrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
