Orlando World Center Marriott - Tanium, ein führender Anbieter im Bereich Autonomous IT, gab heute auf seiner 10.jährlichen Converge-Konferenz bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit ServiceNow eingeht, um neue Innovationen zu entwickeln, die Autonomous IT in Unternehmen vorantreiben. Durch die Integration von Tanium in die ServiceNow KI-Plattform sorgen die kombinierten Funktionen für mehr Effizienz, Transparenz und Ausfallsicherheit in der gesamten IT-Infrastruktur des Unternehmens. ServiceNow nutzt Tanium ebenfalls, um seine eigenen autonomen IT-Abläufe zu verbessern und die Sicherheit in seiner gesamten IT-Umgebung zu erhöhen.

"Durch die Partnerschaft mit ServiceNow und den Einsatz unserer kombinierten Fähigkeiten auf beiden Plattformen sind wir in der Lage, eine wirklich autonome IT bereitzustellen, die Echtzeit-Transparenz, Kontrolle und Ausfallsicherheit in großem Maßstab ermöglicht", erklärte Shawn Gallagher, Vice President für strategische Partnerschaften bei Tanium. "Gemeinsam stärken wir das autonome Unternehmen, indem wir Abläufe vereinfachen, die Sicherheitslage verbessern und Ergebnisse beschleunigen."

Diese Partnerschaft ermöglicht es sowohl Tanium als auch ServiceNow, ihre Kunden effektiver zu beraten. Gemeinsame Anwendungsfälle konzentrieren sich auf die Bereitstellung von agentenbasierten Workflow-Funktionen, wobei die Echtzeit-Endpunktintelligenz von Tanium und ServiceNow AIOps genutzt werden, um beobachtbare Warnmeldungen automatisch zu triagieren und eine skalierbare Selbstheilung zu erreichen. Zu den weiteren Vorteilen gehört unter anderem das Zero-Touch-Patching, das sicherstellt, dass die Bereitstellungskonfigurationen konform bleiben, und Audits in Echtzeit auf nicht autorisierte Software unterstützt.

"ServiceNow bietet unseren Kunden eine zuverlässige und nahtlose Erfahrung. Durch unsere KI-Plattform und die Integration der Echtzeit-Endpunktintelligenz von Tanium stärken wir die IT- und Sicherheitsabläufe, beschleunigen die Reaktionszeiten und kommen der autonomen IT einen Schritt näher", erklärte Sankha Nagchoudhury, Senior Vice President, Digital Technology Intelligent Operations bei ServiceNow. "Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Widerstandsfähigkeit und verbessert die Erfahrung für die Menschen, die täglich auf unsere Dienstleistungen angewiesen sind."

Angesichts einer komplexen IT-Umgebung, die sich über die lokale Infrastruktur und mehrere Cloud-Plattformen erstreckt, hat ServiceNow auch Tanium implementiert, um die Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle in seiner autonomen IT-Umgebung zu verbessern. Tanium optimiert die Effektivität der Sicherheitsmaßnahmen von ServiceNow, indem es präzise Endpunktdaten direkt an die Konfigurationsmanagement-Datenbank (CMDB) liefert und wichtige Arbeitsabläufe rationalisiert.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Tanium und ServiceNow zusammenarbeiten, um die Sicherheit zu erhöhen, Risiken zu reduzieren und Geschäftswachstum zu ermöglichen, besuchen Sie bitte: www.tanium.com/partners/servicenow/spotlight.

Über Tanium

Tanium Autonomous IT bietet die umfassendste Lösung für die intelligente Verwaltung von Endgeräten in verschiedenen Branchen und umfasst Funktionen für die Erkennung und Bestandsaufnahme von Assets, das Schwachstellenmanagement, die Endgeräteverwaltung, die Reaktion auf Vorfälle, das Risiko- und Compliance-Management sowie die digitale Mitarbeitererfahrung. Die autonome IT-Plattform von Tanium unterstützt Kunden weltweit, darunter 40 der Fortune-100-Unternehmen, dabei, unaufhaltsam zu werden, indem sie zunehmend effiziente Abläufe und eine verbesserte Sicherheitslage in großem Maßstab, zuverlässig und in Echtzeit ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tanium.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Haftungsausschluss

Die hier enthaltenen Informationen sind lediglich für allgemeine Informationszwecke bestimmt. Die Informationen sind keine Verpflichtung, keine Garantie, kein Angebot, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung, dass wir künftige Produkte, Merkmale oder Funktionen liefern, und es besteht keine Absicht, diese Informationen in einen Vertrag aufzunehmen bzw. entsprechend zu betrachten. Die tatsächliche Zeitplanung eines Produkts, Merkmals oder einer Funktion, die letzten Endes verfügbar gemacht werden, kann von den Darstellungen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

