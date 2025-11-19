Bern - Die Schweizer Telekomanbieter verstärken den Schutz gegen Spamanrufe. Die Swisscom erweitert ihren Filter gegen unerwünschte Werbeanrufe. Auch Sunrise und Salt haben Anruffilter automatisch aktiviert. Bei der Swisscom werde der Schutz gegen Spamanrufe im ersten Quartal 2026 automatisch bei allen Kunden der Nebenmarken Wingo Migros Mobile und Coop Mobile aktiviert, teilte der grösste Schweizer Telekomkonzern am Mittwoch in einem Communiqué ...

