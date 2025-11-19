Ein neuer Vorstoß der USA, in der Ukraine für Frieden zu sorgen, lässt die Aktien deutscher Rüstungskonzerne am Mittwoch purzeln. Rheinmetall fällt auf den niedrigsten Stand seit August. Langfristig sehen Analysten das Unternehmen aber klar auf Wachstumskurs. Die Aktien von Rheinmetall haben am Mittwoch einen deutlichen Kursrutsch erlitten und fielen auf das tiefste Niveau seit Ende August. Die Papiere des Düsseldorfer Rüstungsunternehmens gaben bis zur Mittagszeit um 4,5 Prozent auf 1.639,50 Euro nach. Auch die Aktien von Renk, dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
