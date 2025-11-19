Wien (www.fondscheck.de) - Birgit Ludwig übernimmt ab dem 1. Januar 2026 die Rolle als Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers, so die Experten von "FONDS professionell".Das teile der Asset Manager des Schweizer Versicherers mit. Ludwig habe über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsindustrie. Die letzten zehn Jahre sei sie in verschiedenen COO-Funktionen bei BlackRock Asset Management in Zürich, Frankfurt und London tätig gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
