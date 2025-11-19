Waymo expandiert mit seinem Robotaxi-Service in fünf weitere US-Städte. Während der Betrieb in Miami bereits aufgenommen wurde, soll der Startschuss in den Städten Dallas, Houston, San Antonio und Orlando in den kommenden Wochen erfolgen. Für Fahrgäste will das Google-Schwesterunternehmen die Pforten jedoch erst im nächsten Jahr öffnen. Viel mehr Informationen zu den autonomen Fahrdiensten in den einzelnen Städten teilt Waymo jedoch nicht mit. Stattdessen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.