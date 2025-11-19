In der Basisversion bleibt die vierte Generation des Twingo preislich unter der 20.000 Euro-Marke. Während DC-Laden hierzulande Standard ist, müssen die italienischen Käufer für eine Schnellladefunktion sowie AC-Laden mit 11 kW Aufpreis zahlen. Knapp zwei Wochen nach der offiziellen Präsentation der vierten Twingo-Generation hat Renaults Italien-Division die Preise für den dortigen Markt veröffentlicht. Zum Marktstart wird es den kultigen Kleinstwagen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.