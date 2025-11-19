EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2025 - Schlussmeldung Rückkauf
Die RWE Aktiengesellschaft hat den durch Bekanntmachung vom 22. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Belegschaftsaktienrückkauf am 7. Oktober 2025 begonnen und am 18. November 2025 beendet. Im Zeitraum vom 7. Oktober 2025 bis zum 18. November 2025 wurden insgesamt 500.448 Aktien zurückerworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 41,6507. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von
Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis zum 18. November 2025 wurden insgesamt 240 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:
RWE Aktiengesellschaft
19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2232758 19.11.2025 CET/CEST