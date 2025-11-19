Von Dina Ting, VP ETF Distribution EMA bei Franklin Templeton: Die möglichen Überraschungskandidaten für den nächsten Zyklus sind Australien, Indien und Saudi-Arabien: Australien: Ein vorsichtiger Anker im Wandel Der australische Aktienmarkt hat seit Jahresbeginn in US-Dollar gerechnet rund 16,7 % zugelegt - eine moderate, aber stetige Performance, die eher Ausgewogenheit als Überschwang widerspiegelt. Das Wachstum wurde durch robuste Rohstoffexporte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
