FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 20 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane senkte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 um jeweils acht Prozent. Er begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Unsicherheit rund um die strategische Ausrichtung des Sportartikelherstellers./bek/ck



ISIN: DE0006969603





