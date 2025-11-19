Knorr-Bremse präsentiert sich, trotz Zoll-Problematik, Gegenwind von den Wechselkursen und der konjunkturellen Schwäche in Deutschland recht robust. Das lässt hoffen für den Anbieter von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, sollten sich die Dinge wieder etwas lichten. Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, auch wenn sie sich, nach einem steilen Anstieg zu Jahresbeginn, dem scharfen Rückschlag nach Trumps Zoll-Ankündigungen ...

