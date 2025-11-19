Eine neue Auswertung des Datev-Mittelstandsindex zeigt, dass seit 2022 die Löhne im deutschen Mittelstand deutlich schneller gestiegen sind als die Gehälter der Geschäftsführer.Untersucht wurden anonymisierte Abrechnungsdaten von über acht Millionen Beschäftigten aus dem Zeitraum 2002 bis Ende September 2025. Demnach erhöhten sich die Bruttostundenlöhne insgesamt um 21 Prozent, während die Einkommen der Geschäftsführer nur um zwölf Prozent zulegten. Besonders stark fiel der Anstieg in mittelgroßen Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern aus, auch wegen des kräftigen Mindestlohnplus ...

