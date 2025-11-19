

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.11.2025 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: HHS Beteiligungsgesellschaft mbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Hans-Hermann (Max) Nachname(n): Schaber Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

DATAGROUP SE

b) LEI

391200NEYPQM7LC12H89

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0JC8S7

b) Art des Geschäfts

Einbringung von 1.928.528 Aktien als Einlage in die Kapitalrücklage der Dante HoldCo SE, München. Der Vollzug des Geschäfts war an den Eintritt von Bedingungen geknüpft, u.a. Vollzug der Veräußerung von 2.615.790 Aktien.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





