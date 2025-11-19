Tech-Aktien im Check - Nvidia, Palantir & Co. in der Börsenanalyse!
|160,96
|160,98
|17:15
|161,00
|161,08
|17:15
|17:10
|NVIDIA Earnings: Key Metrics to Watch
|17:07
|Nvidia Stock May Dip. Vertiv, SuperMicro, CoreWeave To Drop With $NVDA
|17:03
|Nvidia - das ist der Konsens!
|Analysten erwarten, dass der Chipriese im dritten Geschäftsquartal sowohl beim Nettogewinn als auch beim Umsatz über 50 % wächst. Der Grund ist relativ einfach: Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet...
|17:01
|US stocks jittery ahead of Nvidia earnings: Nasdaq, S&P open flat
|17:01
|Nvidia stock price forecast: NVDA is extremely cheap ahead of earnings
|16:42
|YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF declares $0.7296 dividend
|16:30
|15:21
|Bitcoin: Start eines größeren Ausverkaufs? Gesunde Korrektur bei Palantir - Alphabet vor Rücksetzer?
|Die lange Zeit positive Stimmung an den Aktienmärkten ist aktuell wie weggeblasen. Sowohl an der Wall Street als auch auf dem deutschen Aktienmarkt entfernen sich die Indizes von ihren Rekordständen....
► Artikel lesen
|14:01
|If You'd Invested $10,000 in Palantir Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
|13:35
|This 'Strong Buy' Jet Engine Stock Is Partnering Up with Palantir. Should You Buy Shares Here?
|NVIDIA CORPORATION
|160,84
|+2,58 %
|PALANTIR TECHNOLOGIES INC
|144,16
|-0,22 %