Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA4826272052 K9 Gold Corp. 19.11.2025 CA03090L1085 Americore Resources Corp. 20.11.2025 Tausch 1:1
CA05455X2059 Axcap Ventures Inc. 19.11.2025 CA7800171091 Roxmore Resources Inc. 20.11.2025 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA4826272052 K9 Gold Corp. 19.11.2025 CA03090L1085 Americore Resources Corp. 20.11.2025 Tausch 1:1
CA05455X2059 Axcap Ventures Inc. 19.11.2025 CA7800171091 Roxmore Resources Inc. 20.11.2025 Tausch 10:1
© 2025 Xetra Newsboard