Mercedes wird in gut zweieinhalb Wochen den GLB mit EQ-Technologie vorstellen. Denn mit dem Modellwechsel wird aus dem Familien-SUV EQB der GLB mit EQ-Technologie. Wir zeigen Ihnen heute schon mal, was unter der Haube ist. Am 8. Dezember wird der neue Mercedes GLB das Licht der Welt erblicken. Es handelt sich um ein SUV, das größenmäßig zwischen Kompakt- und Mittelklasse angesiedelt ist und zuerst als vollelektrische Variante kommt. Später soll eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...