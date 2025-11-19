Nvidia-Zahlen kommen heute!: Plug Power stürzt ab, SQM verdient mehr und Mercedes schwenkt endlich um

Heute Abend ist es endlich soweit: Nvidia öffnet seine Bücher. Es wird eine Reaktion von 7 % in die eine oder andere Richtung erwartet. Damit stehen rund 300 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung im Feuer!Ist Mercedes endlich aufgewacht? Mercedes-Benz vollzieht einem Medienbericht zufolge einen Kurswechsel. Laut Handelsblatt will CEO Ola Källenius die ausschließliche Luxusfokussierung aufgeben und wieder stärker Premiumfahrzeuge in breiteren Preissegmenten anbieten. Eine Bestätigung des Konzerns steht noch aus. Plug Power braucht frisches Kapital Der Wasserstoff-Spezialist greift erneut zu einer groß angelegten Refinanzierung. Das Unternehmen nutzt die frischen Mittel, um seine …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.