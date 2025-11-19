Anzeige
Mittwoch, 19.11.2025
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
Markus Weingran
19.11.2025 15:27 Uhr
Nvidia-Zahlen kommen heute!: Plug Power stürzt ab, SQM verdient mehr und Mercedes schwenkt endlich um

Heute Abend ist es endlich soweit: Nvidia öffnet seine Bücher. Es wird eine Reaktion von 7 % in die eine oder andere Richtung erwartet. Damit stehen rund 300 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung im Feuer!Ist Mercedes endlich aufgewacht? Mercedes-Benz vollzieht einem Medienbericht zufolge einen Kurswechsel. Laut Handelsblatt will CEO Ola Källenius die ausschließliche Luxusfokussierung aufgeben und wieder stärker Premiumfahrzeuge in breiteren Preissegmenten anbieten. Eine Bestätigung des Konzerns steht noch aus. Plug Power braucht frisches Kapital Der Wasserstoff-Spezialist greift erneut zu einer groß angelegten Refinanzierung. Das Unternehmen nutzt die frischen Mittel, um seine …

© 2025 Markus Weingran
