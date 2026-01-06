Die Welt steht vor einem Energieproblem. Denn die International Energy Agency (IEA) schätzt, dass der Stromverbrauch von Rechenzentren weltweit bis 2030 auf etwa 945 TWh steigen und sich damit gegenüber heute mehr als verdoppeln könnte - primär durch KI-Workloads. Das entspräche knapp 3% des globalen Stromverbrauchs und liegt in der Größenordnung des heutigen Gesamtverbrauchs von Japan, was die Relevanz von Lastmanagement und Speichern für die Netzstabilität unterstreicht. Bis 2035 könnte der Stromhunger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
