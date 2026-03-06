Die Quanten-Bewertungs-Kluft: Warum SuperQ im Vergleich zu IonQ und D-Wave als konträre Sektor-Wette entsteht

Anzeige / Werbung

Während IonQ und D-Wave Bewertungen in Milliardenhöhe erreichen, positioniert sich ein Small-Cap-Unternehmen an der Schnittstelle von Quantensicherheit und hybrider Datenverarbeitung.

Das Quanten-Wettrüsten erreicht die Kapitalmärkte

Quantencomputing ist nicht länger auf akademische Labore beschränkt. Es ist zu einem Narrativ der Kapitalmärkte geworden, bei dem Investoren langfristige Wetten auf Hardware-Skalierung, Fehlerkorrektur und Unternehmensadoption platzieren.

Die bekanntesten Namen sind vertraut. IonQ (ISIN: US46222L1089) ist nach der Meldung eines dreistelligen Umsatzwachstums und dem Überschreiten von 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz auf eine Marktkapitalisierung von fast 15 Milliarden US-Dollar gestiegen. D-Wave Quantum Inc., ein Pionier im Bereich Quantum Annealing, erreicht eine Bewertung von rund 7 Milliarden US-Dollar, während das Unternehmen seine Auftragseingänge ausweitet und seine Dual-Plattform-Fähigkeiten erweitert.

Doch unter dieser Dynamik der Large Caps verbirgt sich eine deutliche Bewertungsdifferenz - sowie eine andere strategische Interpretation davon, wie die Kommerzialisierung von Quantencomputing verlaufen könnte.

Milliarden versus Millionen

Im Gegensatz zu seinen größeren Wettbewerbern hat SuperQ Quantum Computing Inc. (ISIN: CA86848C1086) eine Marktkapitalisierung von näherungsweise 24 Millionen US-Dollar. Die numerische Differenz ist auffällig: IonQ wird mit mehr als dem 600-fachen der Eigenkapitalbasis von SuperQ bewertet.

Diese Diskrepanz spiegelt Größe, Umsatz und institutionelle Sichtbarkeit wider. IonQ erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 130 Millionen US-Dollar - ein Anstieg von mehr als 200% gegenüber dem Vorjahr. D-Wave meldete ein jährliches Umsatzwachstum von 179% und schloss Anfang 2026 bedeutende Unternehmensaufträge ab.

SuperQ befindet sich im Vergleich dazu noch in einer früheren Entwicklungsphase und wird deutlich weniger breit analysiert. Bewertungsunterschiede in neuen Technologien hängen jedoch oft nicht nur von aktuellen Umsätzen ab, sondern auch von den Annahmen des Marktes darüber, wo zukünftiger Wert entstehen wird.

Hardware-Skalierung versus angewandte Integration

Die Strategie von IonQ konzentriert sich auf Trapped-Ion-Hardware und vollständige Quantum-Systeme. Die Roadmap umfasst die Plattformen Aria, Forte und Tempo, unterstützt durch eine Liquiditätsposition von 3,3 Milliarden US-Dollar sowie eine vertikal integrierte Halbleiterstrategie nach der geplanten Übernahme von SkyWater Technology.

D-Wave (ISIN: US26740W1099) verfolgt einen Dual-Plattform-Ansatz, der Annealing-Systeme mit erweiterten Gate-Model-Fähigkeiten kombiniert, nachdem das Unternehmen Quantum Circuits übernommen hat. Sein Advantage2-Prozessor und hybride Solver zielen auf optimierungsintensive Anwendungen in Logistik, Verteidigung und industrieller Planung. D-Wave Quantum meldete für Q4 2025 Auftragseingänge in Höhe von 13,4 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 27% gegenüber dem Vorjahr aufgrund eines großen Systemverkaufs im entsprechenden Vorjahresquartal, jedoch ein sequenzieller Anstieg um 471% gegenüber 2,4 Millionen US-Dollar in Q3 - das zweithöchste Quartal bei Auftragseingängen in der Unternehmensgeschichte.

Die Positionierung von SuperQ unterscheidet sich. Anstatt direkt über Qubit-Zahlen oder kryogene Hardware zu konkurrieren, konzentriert sich das Unternehmen auf praktische Anwendungsebenen - insbesondere Quantensicherheit und hybride KI-Integration.

Diese Unterscheidung mag subtil erscheinen, verändert jedoch die Kapitalintensität und die Zeitachse der Kommerzialisierung.

Sicherheit als kurzfristiger Katalysator

Ein Paradox des Quantencomputings besteht darin, dass seine Auswirkungen auf die Cybersicherheit möglicherweise früher eintreten als seine rechnerische Überlegenheit. Unternehmen sorgen sich um sogenannte "Harvest-Now-Decrypt-Later"-Szenarien, bei denen verschlüsselte Daten heute gespeichert werden, um sie künftig zu entschlüsseln, sobald Quantenmaschinen ausreichend leistungsfähig sind.

SuperQ greift diese Dringlichkeit auf. Über seine Plattform SuperPQC sowie Partnerschaften - darunter das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Deutschland - positioniert sich das Unternehmen innerhalb des europäischen industriellen und regulatorischen Ökosystems.

Durch die Integration post-quantenkryptografischer Technologien sowie Kooperationen mit Unternehmen wie Quantum eMotion Corp. im Bereich quantenbasierter Zufallszahlengenerierung positioniert sich SuperQ an der Schnittstelle von Entropie-Generierung, Verschlüsselungsstandards und hybriden Quanten-klassischen Workflows.

Damit agiert das Unternehmen weniger als reiner Hardwarehersteller, sondern vielmehr als Middleware-Integrator, der klassische Hochleistungsrechner mit

quantenbasierten Sicherheits- und Optimierungsschichten verbindet.

Die Preis-zu-Leistung-Frage

Für institutionelle Investoren wirft die Bewertungsdifferenz eine bekannte Frage auf: Wie viel zukünftiges Wachstum ist bereits eingepreist?

Die hohe Bewertung von IonQ - etwa das 60-fache des erwarteten Umsatzes - setzt anhaltendes Hyperwachstum und später operative Skaleneffekte voraus. Die Bewertung von D-Wave spiegelt Erwartungen wider, dass die steigenden Auftragseingänge zu skalierbaren wiederkehrenden Umsätzen in kommerziellen und staatlichen Bereichen führen werden.

Die kleinere Marktkapitalisierung von SuperQ deutet darauf hin, dass die Erwartungen derzeit moderat sind. Das kann in beide Richtungen wirken. Geringere Größe bringt Umsetzungsrisiken und Finanzierungsfragen mit sich. Gleichzeitig bedeutet sie aber auch, dass zusätzliche kommerzielle Fortschritte oder institutionelle Akzeptanz in Europa die Bewertung erheblich verändern könnten.

Die Notierungen an der Canadian Securities Exchange und an der Frankfurter Börse ermöglichen Zugang zu europäischem Privatanlegerkapital und grenzüberschreitender Liquidität - ein strategischer Vorteil, während EU-Regulierer und Unternehmen ihre Planung für Quanten-Resilienz beschleunigen.

Asymmetrie in einem jungen Sektor

Quantencomputing bleibt kapitalintensiv, technologisch komplex und volatil. Große Anbieter müssen kontinuierlich ehrgeizige Roadmaps rechtfertigen und gleichzeitig steigende operative Verluste managen, während sie in Fertigung, Forschung und Personal investieren.

Das vergleichsweise asset-light Modell von SuperQ, das auf Softwareintegration und Sicherheitsanwendungen basiert, könnte ein anderes Risikoprofil bieten. Wenn sich die Einführung von Quantencomputing schrittweise über hybride Architekturen und regulatorische Anforderungen entwickelt - statt über plötzliche Hardware-Durchbrüche - könnten integrationsorientierte Plattformen bedeutenden Wert schaffen, ohne die gleiche Kapitalbelastung zu tragen.

Das bedeutet nicht, dass Gleichstand mit milliardenschweren Wettbewerbern besteht. Größe ist gerade in Deep-Tech-Sektoren entscheidend. Doch die Marktgeschichte zeigt, dass Ökosysteme häufig Wert auf mehreren Ebenen generieren - Hardware, Middleware und Anwendungssoftware.

Ein Sektor, der über das Offensichtliche hinauswächst

Der Umsatzsprung von IonQ zeigt, dass Quantencomputing eine messbare kommerzielle Phase erreicht hat. Die steigenden Auftragseingänge von D-Wave bestätigen, dass Unternehmens-Experimente zunehmen.

SuperQ repräsentiert einen dritten Vektor: die Infrastruktur- und Sicherheitsarchitektur, die eine breitere Einführung ermöglichen könnte.

Für Investoren, die sich in der Quantenrevolution orientieren, ist die Landschaft nicht mehr binär. Sie umfasst Hardware-Skalierung, hybride Optimierung und Cybersicherheits-Transformation. Die größten Bewertungen dominieren zwar die Schlagzeilen, doch kleinere Akteure an strategischen Schnittstellen können eine differenzierte Exposition bieten.

In einem Markt, der seine langfristigen Gewinner noch definiert, könnten Bewertungsasymmetrien und strategischer Fokus ebenso entscheidend sein wie die Anzahl der Qubits.

