Quanten-Aktien im Fokus: IonQs Umsatzsprung und SuperQs Europa-Vorstoß zeigen einen reifenden Markt

Anzeige / Werbung

Hardware-Skalierung trifft auf Cybersicherheits-Dringlichkeit, während Quantenfirmen um kommerzielle Relevanz konkurrieren

Quantums kommerzieller Moment

Quantencomputing wurde lange als technologische Unvermeidlichkeit mit ungewissem Zeitpunkt dargestellt. Im Jahr 2026 verschiebt sich die Diskussion von Labor-Meilensteinen hin zu Umsatz-Meilensteinen.

IonQ (ISIN: US46222L1089) ist zum ersten börsennotierten Quantenunternehmen geworden, das jährlich mehr als 100 Millionen US-Dollar GAAP-Umsatz erzielt.

SuperQ Quantum Computing Inc. (ISIN: CA86848C1086) treibt seine Europa-Strategie durch eine Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) in Deutschland voran und stärkt damit seine Position in angewandter Quantensicherheit und Unternehmens-Implementierungen.

Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich der Sektor über reine Machbarkeitsnachweise hinaus bewegt und auf eine strukturelle Integration in kommerzielle und staatliche Infrastruktur zusteuert.

IonQ liefert Skalierung - und Erwartungen

IonQ meldete für 2025 einen Umsatz von 130 Millionen US-Dollar, ein Plus von 202% gegenüber dem Vorjahr und über der eigenen Prognose. Der Umsatz im vierten Quartal erreichte 61,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 429% gegenüber dem Vorjahr, was eine beschleunigte Kundenadoption widerspiegelt.

Mehr als 60% der Einnahmen stammten von kommerziellen Kunden, während über 30% international erwirtschaftet wurden. Diese Mischung signalisiert eine Verschiebung von staatlich getriebenen Experimenten hin zu Unternehmensbudgets - eine notwendige Entwicklung, damit der Sektor seine Börsenbewertungen rechtfertigen kann.

Die Umsatzprognose für 2026 von 225 bis 245 Millionen US-Dollar impliziert weiteres schnelles Wachstum. Das Unternehmen beendete 2025 mit 3,3 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und Anlagen und verfügt damit über eine starke Bilanzbasis für die Skalierung.

Die Verluste bleiben jedoch erheblich. Der GAAP-Nettoverlust für das Gesamtjahr belief sich auf 510 Millionen US-Dollar, und die bereinigten EBITDA-Verluste sollen sich 2026 aufgrund fortgesetzter Investitionen ausweiten.

Strategische Kontrolle der Lieferkette

IonQs Vereinbarung zur Übernahme von SkyWater Technology spiegelt mehr als nur vertikale Integration wider. Die inländische Chipfertigung richtet das Unternehmen auf industriepolitische Prioritäten der USA und Bemühungen zur Lieferketten-Resilienz aus.

Der Schritt unterstreicht IonQs Anspruch, sich als "Full-Stack"-Plattform zu positionieren, die Hardware, Software und Quantennetzwerke umfasst. Hybride Implementierungen - die Quantenprozessoren mit klassischem Supercomputing und KI-Beschleunigern kombinieren - stehen zunehmend im Zentrum der kommerziellen Erzählung.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,6 Milliarden US-Dollar nach der jüngsten Rally wird IonQ etwa zum 60-fachen des Mittelpunkts seiner Umsatzprognose für 2026 gehandelt. Diese Bewertung setzt anhaltend hohes Wachstum und spätere operative Hebelwirkung voraus.

Wenn IonQ die Hardware-Validierungsgeschichte des Sektors darstellt, erschließt SuperQ eine ergänzende Spur - eine, die möglicherweise näher an unmittelbarer Unternehmens-Dringlichkeit liegt.

Europa als strategische Plattform

Die Partnerschaft von SuperQ mit Fraunhofer ITWM verschafft dem kanadischen Unternehmen etwas, das jungen Quantenfirmen häufig fehlt: institutionelle Verankerung im europäischen angewandten Industrie-Ökosystem.

Fraunhofers Ruf in industrieller Mathematik und Optimierung verleiht Glaubwürdigkeit in Sektoren wie Fertigung, Logistik und Verteidigung - Bereiche, in denen Quanten- und Post-Quanten-Werkzeuge zunehmend relevant sind. Für SuperQ ist dies nicht nur ein Branding-Projekt, sondern ein Zugang zu Beschaffungskanälen, die von europäischen Regulierungsrahmen geprägt sind.

Die Integration von IronCAP, entwickelt von 01 Quantum Inc., stärkt die Positionierung zusätzlich. Durch die direkte Einbettung von NIST-konformer Post-Quanten-Kryptografie in seine SuperPQC-Plattform verlagert SuperQ den Fokus von der Identifizierung von Schwachstellen hin zur Behebung innerhalb desselben Ökosystems.

Vom Risikobewusstsein zur Abwehr

Im Gegensatz zu großskaliger Quantenhardware, die noch technische Hürden überwinden muss, adressiert Post-Quanten-Cybersicherheit ein aktuelles Risiko. Unternehmen sorgen sich zunehmend um "Harvest-now, decrypt-later"-Szenarien, bei denen verschlüsselte Daten kompromittiert werden könnten, sobald ausreichend leistungsfähige Quantenmaschinen entstehen.

SuperQs Modell kombiniert KI-gestützte Diagnostik mit automatisierter Implementierung quantensicherer Verschlüsselungsprotokolle. Der "Prüfen-und-Schützen"-Workflow schafft operative Bindung und senkt die Einführungshürden - ein praktischer Vorteil in komplexitätsscheuen Unternehmensumgebungen.

Diese vertikale Integration, insbesondere in Verbindung mit dem angewandten Forschungsnetzwerk der Fraunhofer-Gesellschaft, positioniert SuperQ in einem Segment, in dem regulatorische Compliance und Sicherheitsvorgaben die Einführung schneller vorantreiben könnten als spekulative Rechen-Anwendungsfälle.

Kapitalintensität versus Kapitaleffizienz

Der Vergleich zwischen IonQ und SuperQ zeigt zwei unterschiedliche Quanten-Investmentprofile.

IonQ verfolgt eine kapitalintensive Hardware-Roadmap, unterstützt durch eine große Liquiditätsreserve, jedoch begleitet von anhaltenden operativen Verlusten. Die Wachstumsdynamik ist beeindruckend, hängt aber stark von der Skalierung von Fertigung, Forschung und globaler Infrastruktur ab.

SuperQs Ansatz ist stärker software- und plattformorientiert. Durch den Fokus auf Quantensicherheits-Schichten und Unternehmens-Tools - statt ausschließlich auf die Steigerung der Qubit-Zahl - könnte das Unternehmen geringere Investitionsausgaben haben und gleichzeitig auf unmittelbare Cybersecurity-Budgets zugreifen.

Diese Unterscheidung könnte relevant werden, wenn Investoren ihre Risikobereitschaft in einem Sektor neu bewerten, in dem Bewertungen ambitioniert bleiben und Zeitpläne zur Profitabilität unsicher sind.

Dynamik - aber Selektivität

Quantenaktien bleiben volatil. Die Kursrally von IonQ nach den Quartalszahlen zeigt, wie empfindlich Bewertungen auf Umsatzüberraschungen und Prognoseanpassungen reagieren. Bei den aktuellen Multiplikatoren sind Erwartungen tief in den Aktienkursen eingepreist.

Für SuperQ besteht die Chance darin zu zeigen, dass Partnerschaften wie mit Fraunhofer in messbare Vertragsabschlüsse und wiederkehrende Einnahmeströme übergehen. Die europäische Positionierung und das integrierte PQC-Angebot bieten einen glaubwürdigen Weg - insbesondere, da Regulierungsbehörden die Anforderungen an Quanten-Resilienz verschärfen.

Eine Branche über die Theorie hinaus

Was beide Unternehmen verbindet, ist ein Wandel der Erzählung. Quantencomputing wird nicht mehr ausschließlich in Begriffen theoretischer Vorteile diskutiert, sondern zunehmend im Kontext von Beschaffungszyklen, Compliance-Vorgaben und Bilanzstrategie.

IonQs Umsatz im neunstelligen Bereich bestätigt, dass Nachfrage auf Unternehmensebene in großem Maßstab existiert. SuperQs institutionelle Verankerung in Europa deutet darauf hin, dass Quantensicherheit zu den ersten Bereichen gehören könnte, in denen die Einführung systematisch statt experimentell erfolgt.

Der Sektor steht noch am Anfang, Kapital bleibt risikobehaftet, und die Umsetzung wird über Gewinner entscheiden. Doch die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass sich Quantum von einer visionären Zukunftstechnologie zu einer wettbewerbsintensiven kommerziellen Arena entwickelt - wobei sicherheitsorientierte Plattformen wie SuperQ darauf abzielen, die kurzfristigere Welle der Unternehmens-Dringlichkeit zu nutzen.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

__________

Quellen:

https://thequantuminsider.com/2026/02/25/ionq-surpasses-100-million-in-annual-revenue-reports-quantum-sales-accelerating/

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/INTC/pressreleases/452011/ionq-is-skyrocketing-today-is-the-quantum-computing-stock-a-buy/

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20530599-retransmission-superq-secures-strategic-european-foothold-via-landmark-partnership-with-fraunhofer-institute-for-industrial-mathematics-itwm-positions-for-global-dominance-hybrid-quantum

https://www.superq.co/news/superq-quantum-evolves-from-diagnosis-to-defense

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Quanten-Aktien im Fokus: IonQs Umsatzsprung und SuperQs Europa-Vorstoß zeigen einen reifenden Markt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US46222L1089,CA86848C1086