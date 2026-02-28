D-Wave steigert Umsatz um 179%. SuperQ unterzeichnet Vereinbarung mit Fraunhofer. Was passiert als Nächstes?

Anzeige / Werbung

Ein Wendepunkt für Quantenumsätze

Quantencomputing gilt seit Jahren als Technologie mit transformativem Potenzial. Im Jahr 2026 zeichnet sich nun erstmals eine messbare kommerzielle Dynamik ab.

D-Wave Quantum (ISIN: US26740W1099) meldete für 2025 einen Umsatzanstieg um 179% sowie eine Beschleunigung der Auftragseingänge zum Jahresende. Allein im Januar 2026 verbuchte das Unternehmen Bestellungen im Volumen von mehr als 30 Mio. US-Dollar. Eine Vereinbarung über 20 Mio. US-Dollar mit der Florida Atlantic University zur Installation des Advantage2-Quantenannealers zählt zu den bislang sichtbarsten institutionellen Engagements.

Für eine Branche, die bislang stärker von Forschungsmeilensteinen als von Umsatzkennzahlen geprägt war, ist der Übergang zu zahlenden Kunden von zentraler Bedeutung. Anleger reagierten umgehend: Nach Veröffentlichung der Zahlen legte die Aktie zu. Das deutet auf wachsendes Vertrauen in konkrete Nachfrage statt rein spekulativer Erwartungen hin.

Von Auftragseingängen zur Ökosystem-Expansion

D-Waves Dynamik geht mit einer strategischen Erweiterung des technologischen Portfolios einher. Die Übernahme des Gate-Model-Quantenunternehmens Quantum Circuits signalisiert den Versuch, unterschiedliche Architekturen unter einem Dach zu vereinen.

Diese hybride Ausrichtung spiegelt einen breiteren Branchentrend wider. Unternehmen interessieren sich zunehmend weniger für theoretische Überlegenheit als für konkrete Anwendungen in Optimierung, Logistikmodellierung, Materialforschung und KI-nahen Workloads. Quantencomputing ist noch keine Standardinfrastruktur, doch die kommerziellen Experimente nehmen zu.

Das Wachstum bei den Auftragseingängen deutet darauf hin, dass Universitäten, Forschungsinstitute und ausgewählte Unternehmenskunden von Pilotprojekten zu strukturierten Beschaffungsprozessen übergehen. Der Umsatzanstieg beseitigt operative Verluste zwar nicht, untermauert jedoch die These, dass sich die Quantennachfrage von der Machbarkeitsstudie zur Budgetposition entwickelt.

Europa positioniert sich

Auch in Europa gewinnt der Sektor an Profil. IQM Quantum Computers kündigte an, über eine SPAC-Transaktion in den USA an die Börse zu gehen - bei einer Bewertung von rund 1,8 Mrd. US-Dollar. Zusätzlich strebt das finnische Unternehmen eine Notierung in Helsinki an und würde damit zum ersten börsennotierten Quantencomputerunternehmen Europas.

Regierungen bleiben stark engagiert. Das Potenzial von Quantencomputern im Bereich Cybersicherheit und Verteidigung sorgt weiterhin für staatliches Interesse. Die Unternehmensführung von IQM stellte klar, dass derzeit keine Beteiligungsvereinbarungen mit der US-Regierung angestrebt werden. Die strategische Bedeutung der Technologie ist jedoch offensichtlich.

Europäische Staatsfonds sowie die Innovationsinstrumente der EU-Kommission zählen bereits zu den Investoren. Die geplante Börsennotierung signalisiert, dass Kapitalmärkte wieder offen für Quantengeschichten sind - sofern belastbare kommerzielle Fortschritte vorliegen.

SuperQs strategische Neuausrichtung

Vor diesem Hintergrund verfolgt SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086) einen eigenständigen Ansatz. Das in Calgary ansässige Unternehmen unterzeichnete eine Absichtserklärung mit dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM, Teil der größten Organisation für angewandte Forschung in Europa.

Im Mittelpunkt steht eine gemeinsame technische Evaluierung sowie eine forschungsorientierte Zusammenarbeit im Bereich Quanten- und Hybridoptimierung. Das Fraunhofer ITWM wird strukturierte Bewertungen der SuperQ-Plattform in ausgewählten Anwendungsszenarien durchführen und dabei Fähigkeiten wie auch Grenzen analysieren.

Für SuperQ bedeutet dies mehr als eine geografische Expansion. Die Anbindung an Fraunhofer integriert das Unternehmen in das europäische Industrie- und Forschungsökosystem - mit potenziellem Zugang zum Mittelstand ebenso wie zu multinationalen Konzernen.

Der hybride Vorteil

Im Unterschied zu reinen Hardwareanbietern legt SuperQ den Fokus auf Workflow-Integration. Das Modell kombiniert gate-basierte Quantensysteme, Quantenannealing und klassische Hochleistungsrechner in einem einheitlichen Prozess. Diese hybride Strategie folgt einer pragmatischen Einschätzung: Kurzfristiger kommerzieller Mehrwert dürfte eher in Optimierungsschichten liegen als in isolierter Quantenüberlegenheit.

Die Zusammenarbeit mit Fraunhofer eröffnet zudem Perspektiven auf öffentlich geförderte europäische Forschungsprogramme. Solche Projekte könnten Entwicklungen in Bereichen wie Energiesysteme, Logistik oder maschinelles Lernen mit nicht verwässerndem Kapital unterstützen.

CEO Dr. Muhammad Khan bezeichnete die Vereinbarung als Bestätigung der "One-Click"-Philosophie des Unternehmens: "This is not just a geographic expansion; it is a validation of our 'One-Click' philosophy by the most respected names in industrial mathematics", sagte er und betonte den Übergang von Laborumgebungen zu messbaren industriellen Ergebnissen.

Wie geht es weiter?

Der Quantensektor steht nun vor einer Bewährungsprobe. Die Umsatzdynamik bei D-Wave signalisiert frühe kommerzielle Traktion. Die geplante Börsennotierung von IQM spiegelt erneutes Investoreninteresse wider. Die europäische Partnerschaft von SuperQ unterstreicht die strategische Bedeutung angewandter Integration.

Entscheidend wird sein, ob sich das Wachstum bei Auftragseingängen fortsetzt, Unternehmen jenseits von Forschungseinrichtungen einsteigen und klare Kostenvorteile gegenüber klassischen Lösungen nachgewiesen werden können. Staaten dürften insbesondere in sicherheitsrelevanten Anwendungen weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Für Investoren verändert sich damit die Erzählung. Quantencomputing entwickelt sich von einer visionären Zukunftstechnologie hin zu strukturierter Kommerzialisierung. Unternehmen, die technologische Fortschritte in wiederholbare industrielle Anwendungen übersetzen, könnten die Richtung des Sektors im kommenden Jahrzehnt maßgeblich prägen.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

__________

Quellen:

https://finviz.com/news/299948/2-quantum-computing-stocks-to-buy-hand-over-fist-in-february

https://www.aol.com/articles/why-d-wave-quantum-stock-154548417.html

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20530599-retransmission-superq-secures-strategic-european-foothold-via-landmark-partnership-with-fraunhofer-institute-for-industrial-mathematics-itwm-positions-for-global-dominance-hybrid-quantum

https://www.reuters.com/business/iqm-quantum-computers-list-shares-us-initial-18-billion-valuation-2026-02-23/

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post D-Wave steigert Umsatz um 179%. SuperQ unterzeichnet Vereinbarung mit Fraunhofer. Was passiert als Nächstes? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US26740W1099,CA86848C1086