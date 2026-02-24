Milliardenmarkt Quantencomputing: Kann SuperQ zu den Großen aufschließen?

Anzeige / Werbung

Während Quantencomputing-Unternehmen Bewertungen in Milliardenhöhe erreichen, hat sich eine wachsende Kluft zwischen Hardware-führern und kleineren, softwareorientierten Anbietern herausgebildet.

Eine transformative Technologie - mit Blick auf die Zukunft bewertet

Quantencomputing gilt weithin als eine der folgenreichsten Technologien des kommenden Jahrzehnts.

Seine erwarteten Auswirkungen reichen von künstlicher Intelligenz über Logistikoptimierung, Verteidigungssysteme, Finanzmodellierung und Cybersicherheit bis hin zu fortgeschrittener wissenschaftlicher Simulation. Regierungen investieren massiv. Unternehmen führen Pilotprogramme durch. Investoren haben darauf reagiert, indem sie börsennotierten Quantenunternehmen erhebliche Bewertungen zuschreiben - oft lange bevor nennenswerte Umsätze erzielt werden.

Mehrere Pure-Play-Unternehmen weisen inzwischen Marktkapitalisierungen im Milliardenbereich auf. Dies spiegelt Erwartungen an eine langfristige strukturelle Bedeutung wider, nicht an kurzfristige Profitabilität. Die Preisbildung im Sektor unterstreicht sowohl Überzeugung als auch Unsicherheit darüber, wie schnell sich eine kommerzielle Nutzung durchsetzen wird.

Hardware-führer erzielen Bewertungsaufschläge

Zu den sichtbarsten börsennotierten Unternehmen gehört D-Wave Quantum (ISIN: US26740W1099), das mit rund 7-8 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Der Fokus auf Quanten-Annealing-Systeme für Optimierungsaufgaben hat das Unternehmen als führenden Hardware-akteur in Unternehmens-Pilotprojekten positioniert.

Quantum eMotion (ISIN: CA74767K1030), tätig im Bereich Quanten-Cybersicherheit, erreicht eine Bewertung von etwa 1 Milliarde kanadischen Dollar. Der Schwerpunkt auf quantenzufällige Zahlengenerierung und Verschlüsselungstechnologien entspricht den wachsenden Befürchtungen, dass zukünftige Quantenmaschinen heutige kryptografische Standards untergraben könnten.

In beiden Fällen spiegeln die Bewertungen erwartete Nachfrage in strukturell wichtigen Segmenten wider - Rechenbeschleunigung und Post-Quantum-Sicherheit.

Ein anderer Ansatz: Die Orchestrierungsschicht

SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086) nimmt innerhalb des Ökosystems eine andere Rolle ein.

Das an der CSE und im OTC-Markt gelistete Unternehmen entwickelt eine hybride Quanten-klassische Orchestrierungsplattform. Anstatt eigene Quantenhardware zu produzieren, konzentriert sich SuperQ darauf, bestehende Quanten-Annealer, gate-basierte Prozessoren und klassische Hochleistungsrechner in einheitliche Arbeitsabläufe zu integrieren.

Die Strategie zielt effektiv auf die Software- und Koordinationsebene des Quanten-Stacks ab. Durch die Verteilung von Arbeitslasten auf mehrere Backends soll die Plattform Quantenressourcen für praktische Unternehmensprobleme nutzbar machen, ohne dass Organisationen selbst in kostspielige Infrastruktur investieren müssen.

Dieser Ansatz entspricht einem breiteren Branchentrend: In frühen Phasen der Einführung dürften hybride Bereitstellungsmodelle dominieren.

SuperQ Quantum Computing hat kürzlich eine strategische Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM, Teil der Fraunhofer-Gesellschaft, Europas größter Organisation für angewandte Forschung, geschlossen. Die Zusammenarbeit basiert auf einem Memorandum of Understanding zur gemeinsamen technischen Evaluierung und forschungsorientierten Kooperation im Bereich quanten- und hybrider Optimierung und markiert SuperQs formellen Eintritt in das europäische Quanten-Ökosystem. Das Fraunhofer ITWM wird eine unabhängige technische Bewertung der Plattform in ausgewählten Anwendungsszenarien durchführen, während beide Parteien eine Beteiligung an öffentlich geförderten europäischen und internationalen Forschungsprogrammen prüfen, die Entwicklungen etwa in den Bereichen Energiesysteme, Logistik und maschinelles Lernen unterstützen könnten.

Eine auffällige Bewertungslücke

Der Bewertungsunterschied innerhalb des Sektors ist deutlich.

Während Hardware- und Cybersicherheitsunternehmen mit mehreren Milliarden bewertet werden, liegt die Marktkapitalisierung von SuperQ weiterhin nur im zweistelligen Millionenbereich (kanadische Dollar). Damit bewegt sich das Unternehmen trotz Zugehörigkeit zum selben Quanten-Thema nur auf einem Bruchteil der Größenordnung etablierter Wettbewerber.

Solche Unterschiede sind in frühen Technologiezyklen nicht ungewöhnlich. Hardware-pioniere ziehen häufig früh Kapital an, da ihre technologischen Durchbrüche sichtbar sind. Software-unternehmen, insbesondere in frühen Kommerzialisierungsphasen, bleiben dagegen oft länger unter dem Radar, bis Unternehmensverträge und Einnahmeströme besser planbar werden.

Kapitaleffizienz und Marktpositionierung

Ein unterscheidender Faktor ist die Kapitalintensität.

Die Entwicklung von Quantenhardware erfordert erhebliche Investitionen in Forschung, Fertigung und spezialisierte Infrastruktur. Orchestrierungsplattformen hingegen arbeiten typischerweise mit geringeren Fixkosten und konzentrieren sich auf Softwareintegration, Partnerschaften und Cloud-Bereitstellung.

Diese kapitalleichte Struktur kann Flexibilität beim Skalieren bieten - insbesondere in einem Finanzierungsumfeld, das seit dem Höhepunkt der Venture-Aktivität 2024-2025 disziplinierter geworden ist. Da sich das Wachstum im Sektor verlangsamt, achten Investoren zunehmend auf Kostenstruktur, Partnerschaftsstrategie und Zeitplan der Kommerzialisierung.

Risiko und Optionalität in einem entstehenden Zyklus

Quantencomputing bleibt eine Branche im Frühstadium. Die Visibilität der Umsätze ist begrenzt, die Wettbewerbsdynamik entwickelt sich weiter, und regulatorische oder geopolitische Entwicklungen können Finanzierungsströme beeinflussen. Kleinere Unternehmen tragen Umsetzungsrisiken beim Übergang von Pilotprojekten zu wiederkehrenden Unternehmensverträgen.

Gleichzeitig bleiben die strukturellen Treiber für Quanteninvestitionen bestehen. Nationale Sicherheitsinteressen, KI-getriebener Rechenbedarf und Cybersicherheitsbedenken stützen weiterhin das langfristige Interesse.

In diesem Umfeld stellt SuperQ einen kleineren Akteur dar, der auf Integration statt Hardwarefertigung setzt. Seine Bewertung spiegelt sowohl Frühphasenrisiken als auch die Optionalität wider, die in aufkommenden Technologieplattformen liegt.

Mit der Reifung des Quantensektors dürften die Unterschiede zwischen Hardwareanbietern, Cybersicherheitsspezialisten und Orchestrierungsplattformen klarer werden. Vorerst versucht der Markt weiterhin, das transformative Potenzial mit den Realitäten der Kommerzialisierung in Einklang zu bringen - und bewertet Unternehmen entsprechend neu.

