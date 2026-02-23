SuperQ Quantum tritt durch Partnerschaft mit dem Fraunhofer-ITWM in den europäischen Markt ein

Anzeige / Werbung

Zusammenarbeit mit Deutschlands führendem Institut für angewandte Mathematik markiert strategischen Schritt hin zur industriellen Nutzung hybrider Quantentechnologien

SuperQ Quantum Computing Inc. (ISIN: CA86848C1086) hat einen bedeutenden Schritt zur Ausweitung seiner globalen Präsenz unternommen und eine strategische Partnerschaft mit dem deutschen Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) geschlossen. Damit positioniert sich das kanadische Unternehmen innerhalb des einflussreichen europäischen Ökosystems der angewandten Forschung.

Die als Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) ausgestaltete Vereinbarung konzentriert sich auf gemeinsame technische Evaluierung und Forschungszusammenarbeit im Bereich Quanten- und Hybrid-Optimierung. Für

SuperQ, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist und auch in den USA sowie in Deutschland gehandelt wird, stellt die Partnerschaft den formellen Eintritt in Europas Industrie- und Forschungslandschaft dar - ein Schritt, der seine Glaubwürdigkeit gegenüber Unternehmenskunden und Akteuren des öffentlichen Sektors stärken könnte.

Im Rahmen der Vereinbarung wird das Fraunhofer-ITWM eine unabhängige technische Bewertung der Softwareplattform von SuperQ in ausgewählten Anwendungsszenarien durchführen.



Die Evaluierung soll Leistung, Skalierbarkeit und Integrationspotenzial in Hochleistungsrechner-Umgebungen (HPC) untersuchen. Auch wenn die Vereinbarung nicht unmittelbar eine kommerzielle Einführung bedeutet, könnte eine externe Validierung durch eine der größten Organisationen für angewandte Forschung in Europa für potenzielle Kunden erhebliches Gewicht haben.

Darüber hinaus planen beide Parteien, eine Teilnahme an europäischen und internationalen öffentlich geförderten Forschungsprogrammen zu prüfen. Solche Initiativen bieten häufig nicht-verwässernde Finanzierung für gemeinsame Entwicklungen in Bereichen wie Energiesysteme, Logistik-Optimierung und maschinelles Lernen - Sektoren, in denen Quantencomputing zunehmend auf praktische Vorteile getestet wird.

Im Gegensatz zu Unternehmen, die sich ausschließlich auf den Bau von Quantenhardware konzentrieren, richtet sich SuperQs Strategie auf die Orchestrierung verschiedener Rechenparadigmen. Die Plattform soll gate-basierte Quantenprozessoren, Quanten-Annealing-Systeme und klassische Hochleistungsrechner in einem einheitlichen Workflow integrieren. Dieser hybride Ansatz spiegelt die breitere Branchenauffassung wider, dass sinnvolle kommerzielle Anwendungen auf absehbare Zeit von der Kombination neuer Quantenfähigkeiten mit ausgereifter klassischer Infrastruktur abhängen werden.

Das Fraunhofer-ITWM mit Sitz in Kaiserslautern ist Teil der Fraunhofer-Gesellschaft, einem Netzwerk aus 75 Instituten mit fast 32.000 Mitarbeitenden und einem jährlichen Forschungsbudget von 3,6 Milliarden Euro. Die Organisation gilt weithin als Brücke zwischen akademischer Forschung und industrieller Anwendung, mit einem stark auf Auftragsforschung für die Industrie ausgerichteten Finanzierungsmodell. Das Institut für Industrienahe Mathematik arbeitet eng mit Branchen wie Automobilindustrie, Fertigung, Energie und Finanzwesen zusammen - alles Bereiche, in denen komplexe Optimierungsprobleme häufig auftreten.

Für SuperQ könnte die Zusammenarbeit mit einer solchen Einrichtung Gespräche mit europäischen "Mittelstands"-Unternehmen ebenso beschleunigen wie mit multinationalen Konzernen, die nach schrittweisen Effizienzsteigerungen suchen. Optimierung - etwa in Lieferketten, Energieverteilung oder Finanzmodellierung - gilt oft als eines der kurzfristig realistischeren Einsatzfelder für Quanten- und Hybridsysteme.

Führungskräfte von SuperQ bezeichnen die Kooperation als Schritt über experimentelle Pilotanwendungen hinaus hin zu strengerer, anwendungsgetriebener Validierung. Durch die strukturierte Evaluierung innerhalb der HPC-Infrastruktur von Fraunhofer scheint sich das Unternehmen als Middleware-Anbieter zu positionieren, dessen Plattform sich mit der Reifung der Quantenhardware weiterentwickeln kann.

Aus Investorensicht könnte die Partnerschaft mehrere strategische Funktionen erfüllen. Erstens ermöglicht sie technische Prüfung durch Dritte, was in einem Sektor, der mitunter wegen überzogener Versprechen im Verhältnis zur Hardware-Reife kritisiert wird, ein Differenzierungsmerkmal sein kann. Zweitens könnte die Teilnahme an öffentlich geförderten europäischen Forschungsprogrammen die Entwicklungsfinanzierung verlängern, ohne sofortige Verwässerung für Aktionäre zu verursachen. Drittens kann die Einbindung der Software in ein angesehenes Forschungsnetzwerk einen First-Mover-Vorteil schaffen, falls hybride Workflows zum Standard in der industriellen Datenverarbeitung werden.

Die Partnerschaft unterstreicht einen wachsenden Wandel in der Quantenbranche: weg von reiner Grundlagenforschung hin zu anwendungsorientierten Experimenten. Indem Unternehmen wie SuperQ auf hybride Architekturen setzen, statt auf vollständig fehlertolerante Quantencomputer zu warten, versuchen sie, kurzfristigere Relevanz zu schaffen.

Die nächsten Meilensteine werden voraussichtlich die Ergebnisse der technischen Bewertung durch Fraunhofer sowie mögliche gemeinsame Anträge auf Förderprogramme in ganz Europa umfassen. Nachweisbare Leistungsgewinne in realen industriellen Szenarien wären ein entscheidender Schritt hin zu breiterer kommerzieller Nutzung.

Für SuperQ, dessen erklärtes Ziel darin besteht, die Hürden für den Einsatz von Quanten- und Supercomputing zu senken, könnte eine Verankerung im europäischen System der angewandten Forschung strategisch äußerst wichtig sein.

Die Zusammenarbeit verschafft dem Unternehmen institutionelle Unterstützung, die seine Position stärken könnte, während sich hybrides Quantencomputing allmählich vom Laborversprechen zum industriellen Werkzeug entwickelt.

