Die US-Aktienmärkte haben nach mehreren schwachen Tagen eine Pause eingelegt. Große Tech-Werte sorgten für leichte Entspannung, doch die Stimmung bleibt angespannt. Im Mittelpunkt steht Nvidia, dessen anstehende Zahlen die Richtung für den gesamten Markt vorgeben könnten.Börsen stabilisieren sich vorsichtig Nach vier Tagen mit Verlusten zeigten sich S&P 500 und Nasdaq 100 im frühen Handel fester. Besonders die großen Tech-Konzerne trugen zur ...

