Analysten erwarten, dass der Chipriese im dritten Geschäftsquartal sowohl beim Nettogewinn als auch beim Umsatz über 50 % wächst. Der Grund ist relativ einfach: Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. und Meta Platforms Inc. (zusammen für mehr als 40 % von Nvidias Umsatz verantwortlich) wollen ihre kombinierten AI-Investitionen in den nächsten 12 Monaten um 34 % auf 440 Mrd. $ erhöhen, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Setzen sie das aber auch so um? Der Konsens sollte in Q3 klar geschlagen werden. Auf die Prognose für Q4 kommt es an - nebst der Glaubwürdigkeit, die im Earnings-Call geprüft werden wird. Anbei die Bloomberg-Konsensschätzungen (s. Grafik Quelle: Bloomberg).PS: Wer solche Entwicklungen zeitnah und regelmäßig verfolgen möchte, dem empfehle ich unsere kostenlose Bernecker App () Dort erhalten Sie alle Einschätzungen, Updates und Marktbeobachtungen direkt aufs Smartphone. Auch Beiträge wie diese sind dort jederzeit abrufbar.Ihr Volker Schulz (Bernecker Redaktion: