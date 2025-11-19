Analysten erwarten, dass der Chipriese im dritten Geschäftsquartal sowohl beim Nettogewinn als auch beim Umsatz über 50 % wächst. Der Grund ist relativ einfach: Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. und Meta Platforms Inc. (zusammen für mehr als 40 % von Nvidias Umsatz verantwortlich) wollen ihre kombinierten AI-Investitionen in den nächsten 12 Monaten um 34 % auf 440 Mrd. $ erhöhen, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Setzen sie das aber auch so um? Der Konsens sollte in Q3 klar geschlagen werden. Auf die Prognose für Q4 kommt es an - nebst der Glaubwürdigkeit, die im Earnings-Call geprüft werden wird. Anbei die Bloomberg-Konsensschätzungen (s. Grafik Quelle: Bloomberg).
PS: Wer solche Entwicklungen zeitnah und regelmäßig verfolgen möchte, dem empfehle ich unsere kostenlose Bernecker App (https://www.bernecker.info/app) Dort erhalten Sie alle Einschätzungen, Updates und Marktbeobachtungen direkt aufs Smartphone. Auch Beiträge wie diese sind dort jederzeit abrufbar.
Ihr Volker Schulz (Bernecker Redaktion: www.bernecker.info)
